ARK: Survival Evolved Patch 247 bringt neue Kreaturen, Nachtsichtgeräte und mehr

ARK: Survival Evolved Patch 247 ist da und hat einige nette Dinge im Gepäck. Spieler dürfen sich zum Beispiel über neue Kreaturen im Spiel freuen. Mit dem Archaeopteryx hat es nun der sogenannte Urvogel in das Spiel geschafft. Außerdem gibt es in ARK nun den Tapejara. Der Flugsaurier ist relativ klein und stammt aus der Kreidezeit.

Wer sich einen Archaeopteryx zähmt, kann sich an diesen hängen und über lange Distanzen gleiten. Dem Tapejara könnt ihr einen passenden Sattel aufsetzen. Darauf finden sogar zwei weitere Spieler Platz. Die Jagd nach einem Quetzalcoatlus dürfte sich daher künftig ein wenig einfacher gestalten, da die Passagiere bequem vom Sattel aus ihre Waffen bedienen können. Bisher haben Spieler für die Quetzal-Jagd einige teils sehr gewagte Manöver in Kauf genommen. So mancher wird sich daher wohl über den Tapejara freuen.

Mit ARK: Survival Evolved Patch 247 kamen zudem Nachtsichtgeräte. Diese sind vor allem für Stealth-Raids sehr nützlich. Außerdem wurde die Karte „The Center“ um 13 neue Minihöhlen erweitert. Was sich sonst noch so getan hat, könnt ihr den Patchnotes entnehmen.

v247.0

TheCenter mega-update!

New Item: Night Vision Goggles!

New Dino: Tapejara!

New Dino: Archaeopteryx!

Added Server Option to disable Dino Mate Boost

Wind Turbines and Jerboa now function properly on TheCenter and TheIsland

PvE Greenhouse auto-demolish timers are now 25% more than Stone

Greenhouse auto-demolish timers are now 25% more than Stone You can now name turrets and the turret name will show up in the Tribe Kill Log/HUD message.

30% to 40% rendering performance improvement of Structures

~300 MB memory reduction by dynamically streaming the destruction meshes

NVIDIA Ansel now supports TrueSky at Super Resolutions, and improved Super Resolution SSAO

Fixed the colorizable regions of the Wood Chair and Bench (4 of them)

In-Menu Options to disable Bloom and Light Shafts, respectively

Fixed Korean Langauge setting to use the Steam language value

Fixed various collision glitch/exploit cases

Quelle: Offizielle Website

