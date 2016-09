Batman – The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham Trailer

Telltale Games hat einen Trailer zu Batman – The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham veröffentlicht. In der zweiten Episode des Spiels steht das Leben vom Dunklen Ritter Kopf. Die einflussreichste Familie in Gotham steckt im Sumpf der Korruption fest. Obendrein wird ein alter Freund zu einem gefährlichen Widersacher. Entschlossen begibt sich Bruce auf die Suche nach dem Mörder seines Vaters. Wer hat das Leben von Thomas Wayne ausgelöscht?

Bruce Wayne nimmt den Kontakt zu Mitgliedern seiner kriminellen Vergangenheit auf. Er muss sich entscheiden, ob er die Maske des Milliardärs oder die der Fledermaus tragen wird. Seine Entscheidungen verändern Batman und die Personen in seinem Umfeld, als er auf Arkhams Kinder trifft.

Batman – The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham wird ab dem 20. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Für alle anderen Plattformen wird der Erscheinungstermin im Verlaufe des Septembers angekündigt. Ab dem 16. September ist zudem die Season Pass Disc erhältlich. Diese beinhaltet die erste Episode der Reihe und Zugang zu allen kommenden Teilen. Insgesamt sollen fünf Episoden veröffentlicht werden.

