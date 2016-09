Gravity Island: Niedlicher Plattform-Puzzler erobert in Kürze den PC

Dank Gravity Island gibt es in Kürze knuddeligen Rätselspaß für den PC. Der Plattform-Puzzler wird am 21. September erscheinen. Das Spiel schickt euch auf eine ferne Insel, auf der Shiro lebt. Das knuffige Lebewesen hat einige besondere Kräfte und sammelt zudem leidenschaftlich Magische Glühwürmchen. Diese sogenannten Lumies sammelt Shiro ein, um sie in seiner Zauberlaterne aufzubewahren. Der pelzige Protagonist ist jedoch ein gewaltiger Tollpatsch, weshalb ihm eines Tages seine Laterne zerbricht.

Als Folge dieses Unfalls werden alle Lumies in die Luft gewirbelt und auf ganz Gravity Island verteilt. Shiro macht sich auf den Weg, um seine winzigen Freunde zu retten. Dafür müsst ihr 80 Level durchstreifen und die Schwerkraft aushebeln. Klingt gut? In wenigen Tagen könnt ihr euch das Game für 4,99 bei Steam holen.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen