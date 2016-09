Xbox One: Drei neue Spiele abwärtskompatibel, Splosion Man kostenlos

Es gibt neue abwärtskompatible Spiele für die Xbox One. Auf der könnt ihr nun auch Bound by Flame, The Maw und Virtua Fighter 5 Final Showdown zocken. Die Liste aller abwärtskompatiblen Spiele findet ihr übrigens hier. Inzwischen umfasst diese zahlreiche Spiele.

Interessant ist für einige sicher auch die Meldung, dass das Arcade-Spiel Splosion Man aktuell kostenlos zur Verfügung steht. Xbox LIVE Goldmitgliedschaft vorausgesetzt. Habt ihr eine solche, könnt ihr euch das Spiel hier holen. Das Xbox 360 Spiel ist ebenfalls abwärtskompatibel, weshalb ihr es auch auf eurer Xbox One spielen könnt. Denkt ihr darüber nach, euch Splosion Man zu holen, solltet ihr zügig handeln. Es ist nicht bekannt, bis wann es das Spiel kostenlos gibt. Unter Umständen handelt es sich sogar um einen Preisfehler.

Quelle: Major Nelson

