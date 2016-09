Gears of War 4: Launch Trailer

Am 11. Oktober erscheint Gears of War 4. Ein Blick in den Kalender lässt erkennen, dass das Datum gar nicht mehr weit entfernt liegt. Nur noch ein paar Wochen – dann dürfen wir auf den Spuren von Marcus Fenix wandeln. Im Spiel gibt es außerdem ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten. Auch Marcus höchstpersönlich gibt sich die Ehre.

Wer seine Vorfreude auf Gears of War 4 noch einmal anheizen möchte, darf sich ab sofort auf den Launch Trailer stürzen. Wie es sich für einen anständigen Gears-Trailer gehört, hat man sich bei der musikalischen Untermalung wieder sehr viel Mühe gegeben. Auf die Ohren gibt es dieses Mal Nothing Else Matters. Das Metallica Cover wird in diesem Fall von Lissie gesungen. Diese tritt damit in die Fußstapfen von Gary Jules (Gears of War Mad World Trailer) und Mazzy Star (Gears of War 3 Dust to Dust Trailer). Musik und Gears-Trailer haben eine lange Tradition. Bei YouTube findet ihr noch diverse andere musikalisch toll untermalte Gears of War Trailer.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen