Batman – The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham ab heute verfügbar

Mit Batman – The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham geht es heute zurück nach Arkham. Das Spiel ist digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Veröffentlichungen für weitere Plattformen folgen.

Batman wird in der zweiten Episode mit dem Tod von Thomas Wayne konfrontiert. Wer hat sein Leben ausgelöscht? Bruce möchte dieses Geheimnis lüften und macht sich auf die Jagd nach dem Täter. Dafür ist er auch bereit zu einigen kriminellen Gestalten aus seiner Vergangenheit Kontakt aufzunehmen. Wer diese Kriminellen sind, erfahrt ihr in Batman – The Telltale Series – Episode 2: Children of Arkham. Unten gibt es einen ersten Vorgeschmack auf die zweite Episode – in Form von bewegten Bildern.

