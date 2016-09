Morgen erweitert astragon die Big Fish-Reihe um Mystery Trackers: Der Horror von Nightsville. In dem Spiel verschlägt es euch nach Louisiana, wo Bayous und Sümpfe auch euch warten. In dem Wimmelbild-Abenteuer bekommt ihr es mit einem Labyrinth voller Alligatoren, Aberglaube und misstrauischen Bewohnern zu tun.

Als Detektiv versucht ihr euch an dem Fall eines vermissten Jungen. Dabei steht euch euer Hund Elf zur Seite. In der Kleinstadt Willowsville ist Oliver Johnson verschwunden. Was hat der mysteriöse Eulenmann mit seinem Verschwinden zu tun, der laut den Bewohnern der Schuldige ist? Die Sagengestalt soll aus dem Nachbarort Nightsville stammen, in den sich schon lange niemand mehr aus Willowsville hineingewagt hat.

Der örtliche Sheriff reagiert entsprechend unfreundlich. Glücklicherweise verfügt der Protagonist über die „Gabe der Klarsicht“. Dadurch kann er die Vergangenheit bestimmter Objekte erkennen. Mystery Trackers: Der Horror von Nightsville erscheint morgen mit einer UVP von 9,99 Euro.

