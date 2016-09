Entwickler: Andreas Britten Publisher: Andreas Britten Genre: Indie Plattformen: PC Preis: ca. 4,99 Euro Offizielle Website: http://andreas-britten.de/games/lbi/

Solonummer

Vor einigen Wochen veröffentlichte Andreas Britten bei Steam Lil Big Invasion. Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat er in seiner Freizeit an dem Projekt gearbeitet. Auf Steam beschreibt er die Entwicklung als spaßig, aber stellenweise auch frustrierend. Während die meisten Spiele von Entwicklerstudios mit mehr oder weniger vielen Mitarbeitern gemacht werden, hat Andreas sein Projekt allein realisiert. Ich habe mir das fertige Spiel für euch angesehen.

In Lil Big Invasion steuert ihr ein Glühwürmchen, welches durch 40 teilweise sehr herausfordernde Level manövriert werden möchte. Dabei müsst ihr möglichst alle Fliegen einsammeln, die eurem Licht folgen, sobald ihr euch ihnen nähert. Eine zusätzliche Herausforderung stellt dabei die Zeit dar. Mit Beginn jedes Levels startet nämlich auch ein Timer. Sinkt dieser auf Null, müsst ihr euch erneut in den Abschnitt wagen und diesen von vorn beginnen. Stellenweise kam ich bei meinen Rettungsmissionen ziemlich ins Schwitzen.

Damit ihr die kleinen grünen Wesen einsammeln könnt, müsst ihr regelmäßig euer Licht aufladen, da dieses sonst zu flackern beginnt und schließlich ganz erlischt. Glücklicherweise gibt es ziemlich viele Möglichkeiten für die Aufladung. Dieser kurze Ladevorgang könnte für meinen Geschmack einen Ticken schneller vonstatten gehen, da man im Spielverlauf ziemlich oft „auftanken“ muss. Damit keine Langeweile aufkommt, hat Andreas zudem immer wieder Kopfnüsse eingestreut, bei denen man teilweise ziemlich ins Grübeln gerät.

Doch selbst ohne diese Parts ist die Jagd nach den Grünlingen stellenweise eine Herausforderung. Hier und dort müssen Passagen passiert werden, für die ihr einen Schalter aktivieren müsst. Dabei verschließt sich der Weg hinter euch. Es gilt also eure Begleiter günstig zu positionieren und dann den Mechanismus zu betätigen. Die widerspenstigen Fliegen machen einem dabei gern einen Strich durch die Rechnung. Wirklich übel kann man ihnen diese Zickereien aber nicht nehmen. Die Vertonung ist zwar schlicht, aber liebenswert. In die Geräusche der Winzlinge habe ich mich sofort verliebt.

Lil Big Invasion ist optisch, spielerisch und musikalisch zwar eher einfach gehalten, man merkt dem Projekt allerdings an, mit wie viel Liebe es entstanden ist. Obwohl ich mich manchmal geärgert habe, weil das Spiel stellenweise nicht sofort durchschaubar ist und man dadurch ins Stocken geraten kann, hat die Zeit damit Spaß gemacht. Rätselfreunde dürften allerdings ohne größere Schwierigkeiten durch das Spiel kommen. Ich neige bei derlei Spielen generell dazu, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Meine Schusseligkeit macht mir da ganz gern Mal einen Strich durch die Rechnung. Wer ein kurzweiliges aber gleichzeitig forderndes Spiel sucht, kann unbedacht zuschlagen. Auch für Highscore-Fans ist die Punktejagd interessant.

Dadurch, dass Andreas das Spiel eher einfach gehalten hat, eignet es sich zudem gut für jüngere Spieler. Ein kurzes Tutorial vermittelt die Grundlagen. Diese können auch ohne Lesekenntnisse und durch bloßes Zuschauen erlernt werden. Die Steuerung ist rasch gemeistert und Kinder sind von den putzigen Kreaturen und der ziemlich niedlichen Vertonung schnell angetan.

Mein Fazit:

Lil Big Invasion ist das Debütwerk von Andreas Britten. In den letzten zwei Jahren hat er das Spiel allein und in seiner Freizeit entwickelt. Obwohl der Titel eher schlicht ausfällt und das Spielprinzip so nicht neu ist, merkt man dem Projekt an, wie viel Herzblut der Macher hineingesteckt hat. Es zeigt, dass man auch mit einfachen Mitteln ein charmantes und witziges Spiel erschaffen kann. Das Ergebnis ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass es „nur“ in der Freizeit seines Machers entstanden ist. Mein persönlicher Höhepunkt ist die Vertonung. Die kleinen Grünlinge, die ihr mit eurem Glühwürmchen in den 40 Abschnitten des Spiels einsammeln müsst, spielen sich dank ihrer drolligen Töne schnell in die Herzen der Spieler. So lästig sie manchmal sind – mit ihren großen Augen und den interessanten Lauten die sie machen muss man sie einfach mögen. Kids schließen die niedlichen Insekten mit den lustigen Lauten ebenfalls direkt ins Herz.

Obwohl Lil Big Invasion relativ einfach gehalten ist, solltet ihr euch davon nicht täuschen lassen. Wer 100 Prozent erreichen will, muss sich ziemlich ins Zeug legen. Stellenweise ist der Titel nämlich ganz schön knifflig. Die Rettung der mehr als 400 kleinen Fliegen kann den Spieler über einige Stunden beschäftigen. Wer sich selbst auf das Sammelabenteuer wagen mag, bekommt den Titel für faire 4,99 Euro bei Steam. Lil Big Invasion ist kurzweilig, charmant, witzig und fordernd. Ein bestechender Mix, der zu Gefallen weiß.

