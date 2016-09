Pokémon Mond und Pokémon Sonne Trailer und weitere Details

Die Pokémon Mond und Pokémon Sonne Videoflut reißt nicht ab. Kein Wunder, schon in ein paar Monaten ist Release der beiden neuen Spiele. Natürlich gibt es dank des jüngsten Trailers auch wieder diverse neue Details zu Moon und Sun. So enthüllt dieser etwa die neuen Kreaturen Kommandutan und Quartermark. Letzterer ist ein Teamwork-Pokémon und greift durch das Werfen von Beeren an. Es hat den Typ Kampf.

Kommandutan gehört den Typen Normal und Psycho an. Es gehört in die Kategorie Weisheit und lebt in den Tiefen der Alola-Wälder. Zu sehen sind im Video auch die zwei möglichen Weiterentwicklungen von Wuffels. In Pokémon Sonne wird dieses zur Tagform Wolwerock und in Pokémon Mond zur Nachtform Wolwerock.

Pikachu hat in den neuen Spielen die exklusive Z-Attacke Perfektes Pika-Projektil. Auch Evoli bekommt eine solche Z-Attacke. Diese nennt sich Macht der Neun. Bestätigt wurden zudem die Umkleidemöglichkeiten für die Spieler. Kleidung, Frisur und Augenfarbe dürfen geändert werden. Kleidung darf zudem gefärbt werden.

In Pokémon Mond und Pokémon Sonne wartet die PokéPause auf Spieler. Dort könnt ihr euch um eure Taschenmonster kümmern. Kreaturen können sauber gemacht werden, mit Pokébohnen gefüttert werden und Statusprobleme sind heilbar. Kümmert ihr euch mit der PokéPause gut um eure Kreaturen, werden diese zutraulicher.

Zu guter Letzt gibt es noch eine Information zur Pokémon Bank. Diese bekommt im Januar 2017 ein Update. Dadurch wird die Bank mit Moon und Sun kompatibel. Außerdem kommt eine neue Pokédex-Funktion. Mit dieser könnt ihr die Daten der Taschenmonster abrufen, auch wenn diese nicht in der Alola-Region ihr Zuhause haben. Ab Januar 2017 könnt ihr zudem auch eure Pokémon aus Pokémon Rote Edition, Pokémon Blaue Edition und Pokémon Gelb: Special Pikachu Edition in die Bank packen. Diese können dann auch auf Pokémon Mond und Pokémon Sonne getauscht werden.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen