Batman – The Telltale Series Episode 2: Children of Arkham

Zurück in die Vergangenheit

Nachdem ich die erste Episode von Telltale’s Batman genauer unter die Lupe genommen habe, habe ich mir direkt auch den zweiten Part angesehen. Batman – The Telltale Series Episode 2: Children of Arkham ist vor wenigen Tagen erschienen und führt den Spieler noch tiefer in die Vergangenheit von Bruce Wayne. Dabei rückt vor allem seine Familie in den Fokus, die gar nicht so sauber zu sein scheint, wie Bruce immer dachte. Alles nur ein riesiger Schwindel, oder bare Münze? Genau dieser Frage dürft ihr im zweiten Teil nachgehen.

Dank einigen Rückblenden geht es dafür zurück in die Kindheit von Bruce. Außerdem kommt es zu Gesprächen mit alten Wegbegleitern von Thomas Wayne. Einmal habt ihr dabei sogar die Wahl, ob ihr als Batman oder Bruce erscheinen möchtet. Hier sind wir auch direkt bei einer Sache, die der zweite Teil deutlich besser macht als der erste Teil. Am Ende von Children of Arkham werdet ihr endlich mit einer typischen Telltale-Entscheidung konfrontiert. Mehr verrate ich an dieser Stelle aber nicht – schließlich ist dies hier ein Review und keine Komplettlösung.

Beim Auftakt der Batman-Reihe habe ich genau dies vermisst. Die Entscheidungen der ersten Episode waren zumindest gefühlt doch eher banaler Natur. Natürlich muss man über alle fünf geplanten Episoden hinweg beobachten, ob und welche Auswirkungen getroffene Entscheidungen letztlich haben werden. Mit dem Finale von Batman – The Telltale Series Episode 2: Children of Arkham ist man aber auf dem richtigen Weg.

Obwohl es in Episode 2 auch wieder Actionszenen gibt, hat man Bruce auch dieses Mal nicht zu kurz kommen lassen. Bravo dafür. Man könnte es sich mit Batman auch einfach machen und einfach eine Menge krachende Action servieren. Vielen Spielern würde es mit Sicherheit gefallen. Telltale bleibt allerdings dem Stil von Realm of Shadows treu und legt den Fokus auf gute Dialoge, eine interessante Story und Charakterentwicklung. Von mir aus kann man diese Linie gern bis zum Finale in Episode 5 beibehalten.

Natürlich wird nicht jeder diese Meinung teilen. Wer genug von Batman Origin-Geschichten hat, wird auch diese hier nicht mögen. Wer den vor Action strotzenden Batman aus einigen Filmen und Spielen mag, wird den Telltale-Batman ebenfalls nicht mögen. Für mich sind die Telltale-Spiele aber eine willkommene Abwechslung, nach Arkham Knight. So sehr ich dieses Spiel gern mögen würde – es war mir persönlich viel zu actionlastig. Das Ding ist so vollgestopft mit Schusswechseln und Co., dass ich es bis heute nicht beendet habe, weil ich darin Batman schmerzlich vermisst habe. Egal ob die Munition nun tötet oder nicht. Dabei bin ich sonst ein sehr actionverliebtes Mädchen.

Batman ist für mich einfach keine Figur, die im Stil von Duke Nukem oder Serious Sam umherballert. Einen Fehler, den Telltale bisher gekonnt vermeidet. Obwohl Batman in einigen Spielen und Filmen zu einem Actionhelden hinabgesetzt wurde, ist er eigentlich viel mehr. Wer diese Meinung teilt, sollte daher dem Ableger aus dem Hause Telltale unbedingt eine Chance geben.

Mängel lassen sich glücklicherweise wieder kaum finden. Einmal ist mein Spiel abgestürzt und einmal war ein Dialog nicht mit deutschen Untertiteln versehen. Auch in Sachen Schwierigkeitsgrad gibt es nach wie vor Luft nach oben. Darüber hinaus kann man allerdings nicht meckern. Wir bewegen uns also wieder auf hohem Niveau. Nur in Sachen Länge bin ich wieder ziemlich unglücklich. Ich komme bisher auf gerade einmal drei Stunden – für Episode 1 und 2.

Mein Fazit:

Batman – The Telltale Series Episode 2: Children of Arkham hat mein Interesse an der Reihe gänzlich wecken können. Es gibt auch im zweiten Teil wieder ganz viel Bruce Wayne und einige sanfte Töne. Telltale verzichtet auch weiterhin darauf, Batman auf einen reinen Actionhelden zu beschränken, der außer coolen Kampfszenen nix draufhat. Natürlich müsst ihr keine Angst haben, vor eurem Bildschirm einzuschlafen, wenn ihr Batman – The Telltale Series Episode 2: Children of Arkham spielt. Dann und wann darf der Dunkle Ritter nämlich auch bei Telltale in den Kampf ziehen und die Fäuste schwingen. Nur eben nicht in einer Tour, sondern wohldosiert. Bravo und danke dafür liebe Entwickler. Gern mehr davon.

