Beyond Good & Evil Prequel in der Mache?

Fans von Beyond Good & Evil haben es gar nicht so leicht. Seit Jahren ist ein zweiter Teil angekündigt. Warten müssen Fans aber nach wie vor vergeblich. Gelegentlich bekräftigt Ubisoft, dass Beyond Good & Evil 2 nach wie vor in Arbeit ist. Lebenszeichen gab es die letzten Jahre aber kaum. Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, dürfen Fans aktuell wieder guter Dinge sein. Michel Ancel hat bei Instagram ein neues Bild veröffentlicht, welches auf ein Beyond Good & Evil Prequel hindeutet.

Natürlich kann man ein Artwork nicht als Ankündigung deuten. Das Motiv lässt allerdings ein Prequel vermuten.

Somewhere in system 4 … – Thanks #ubisoft for making this possible ! Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 26. Sep 2016 um 23:58 Uhr

