Gears of War 4: Pre-Load für Konsole verfügbar

Nach ReCore und Forza Horizon 3 verwöhnt uns Microsoft in Kürze mit Gears of War 4. Langeweile kommt für Xbox-Fans im Blockbusterherbst also nicht auf. Wer sich den Shooter Gears of War 4 digital vorbestellt hat, darf diesen nun sogar schon via Pre-Load herunterladen. Vorausgesetzt, ihr möchtet auf eurer Xbox One zocken. Für die PC-Fassung ist der Pre-Load nämlich noch nicht verfügbar. Dieser soll bald kommen.

Wirklich überraschend ist diese Sache nicht. Für Forza Horizon 3 stand der Pre-Load zunächst auch nur für die Xbox One zur Verfügung. Nichtsdestotrotz konnte man auch die PC-Version noch vor Launch herunterladen. Bis zum Release ist ohnehin noch ein wenig Zeit. Gears of War 4 erscheint am 11. Oktkober. Wer die Ultimate Edition besitzt, darf bereits am 7. Oktober loslegen. Start ist – wie auch bei Horizon 3 – um Mitternacht. Natürlich hat auch Gears 4 Play Anywhere an Bord. Ihr könnt euer Spiel also sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC spielen – sofern ihr die entsprechende digitale Version besitzt. Im Multiplayer können Konsolen- und PC-Spieler zusammen zocken.

