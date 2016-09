Homefront: The Revolution Die Stimme der Freiheit DLC verfügbar

Mit Homefront: The Revolution „Die Stimme der Freiheit“ ist seit gestern der erste Einzelspieler-DLC für den Shooter verfügbar. Dank der Erweiterung dürft ihr zum ersten Mal in die Haut von Benjamin Walker schlüpfen. Der Kopf der Rebellion ist der von der KVA meistgesuchte Anführer des Widerstands. In der Rolle von Benjamin versucht ihr das besetzte Philadelphia zu infiltrieren. Dort soll es eine Zusammenkunft mit Jack Parrish geben.

Für den erfolgreichen Abschluss von Homefront: The Revolution Die Stimme der Freiheit sind Tarn- und Kampffähigkeiten gefragt. In den Tunneln der Philadelphia-Metro stoßt ihr nämlich auf die feindliche Gruppe „90“. Der DLC ist für 5,99 Euro erhältlich. Wer den Expansion Pass besitzt, muss natürlich nicht noch einmal zahlen.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen