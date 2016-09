We Sing: Vollständige Trackliste und neuer Trailer

Mit We Sing sollt ihr noch dieses Jahr an euren Gesangskünsten feilen dürfen. Für Abwechslung sorgt dabei die umfangreiche Trackliste, die nun vollständig enthüllt wurde. Pharrell Williams sorgt mit Happy für gute Laune, während bei Dancing Queen von ABBA Nostalgiegefühl aufkommt. Was ihr sonst noch in We Sing an Songs zum Besten geben dürft, könnt ihr der folgenden Liste entnehmen.

Fifth Harmony ft. Kid Ink – Worth It

Pharrell Williams – Happy

Demi Lovato – Let It Go

Bruno Mars – Locked Out of Heaven

Major Lazer & DJ Snake ft. MØ – Lean On

Avicii – Wake Me Up

Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz – Thrift Shop

OneRepublic – Counting Stars

Shawn Mendes – Stitches

Sia – Chandelier

Queen – Another One Bites the Dust

a-ha – Take On Me

Rita Ora – Poison

Charlie Puth ft. Megan Trainor – Marvin Gaye

John Newman – Love Me Again

Coldplay – Viva La Vida

DNCE – Cake by the Ocean

Maroon 5 – She Will Be Loved

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See You Again

Lady Gaga – Bad Romance

Lukas Graham – 7 Years

The Bangles – Eternal Flame

Fall Out Boy – This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race

Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun

ABBA – Dancing Queen

Avril Lavigne – Complicated

Britney Spears – …Baby One More Time

Elton John & Kiki Dee – Don’t Go Breaking My Heart

Usher ft. Lil Jon & Ludacris – Yeah!

David Bowie – Let’s Dance

Dank der kostenlosen Companion App We Sing Mic können bis zu zehn Spieler mitsingen. Euer Smartphone wird via App zum Mikrofon. Wer hingegen Studio-Feeling mag, kann bis zu vier der offiziellen Mikrofone anschließen. Einen Vorgeschmack gibt es im brandneuen Trailer, der unten auf euch wartet.

We Sing erscheint 2016 für PlayStation 4 und Xbox One. Einen Termin gibt es leider noch nicht. In den kommenden Wochen will We Sing Productions allerdings weitere Details bekannt geben. Möglicherweise erfahren wir dann auch, wann das Spiel erscheint.

