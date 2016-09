Xbox One: Lost Odyssey und mehr abwärtskompatibel

Die Xbox One hat drei neue abwärtskompatible Spiele bekommen. Lost Odyssey, Toy Story 3 und Guwange könnt ihr nun nicht mehr nur auf der Xbox 360 zocken, sondern auch auf eurer Xbox One. Wer die Spiele digital besitzt, kann diese ganz einfach via Dashboard installieren. Andernfalls müsst ihr die entsprechenden Discs einlegen. Mit Lost Odyssey kann nun eines der beliebtesten JRPGs der Xbox 360 auf der One gespielt werden. Die Liste aller abwärtskompatiblen Spiele findet ihr übrigens auf dem Blog von Major Nelson. Hier geht’s zur Übersicht.

Quelle: Major Nelson

