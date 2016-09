Caravan veröffentlicht, Launch Trailer

Daedalic Entertainment und it Matters Games haben Caravan veröffentlicht. Das Handels- und Explorationsspiel ist sowohl digital (Steam und GOG) als auch im Einzelhandel erhältlich. Den Spieler verschlägt es in Caravan in den Orient zur Zeit der Antike. Im Vordergrund stehen Ressourcenmanagement, Kämpfe und übernatürliche Gestalten.

Eure Aufgabe ist es, eine Karawane zu steuern. Mit dieser reist ihr auf der arabischen Halbinsel von Stadt zu Stadt. Mit der Zeit baut ihr eure Karawane aus, indem ihr neue Mitglieder und Kamele bekommt. Während eurer Reise kauft ihr Ressourcen und Rohmaterial und versucht diese dann möglichst gewinnbringend in einer anderen Stadt zu verkaufen. Außerdem muss eure Karawane mit Wasser, Verpflegung und Transporttieren versorgt werden. Einen Vorgeschmack darauf gibt es im Launch Trailer.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen