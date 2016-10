Final Fantasy XV Tracklist für Automusik enthüllt

Wenn ihr in Final Fantasy XV im Auto sitzt, könnt ihr euch natürlich auch beschallen lassen. Im Autoradio laufen zahlreiche Musikstücke, die Fanherzen höher schlagen lassen werden. So gibt es etwa das Battle Theme aus Final Fantasy II, das Final Fantasy VII Main Thema und A Fleeting Dream aus Final Fantasy X. Die vollständige Tracklist fällt natürlich noch weitaus umfangreicher aus. Seht selbst:

FINAL FANTASY I Original Soundtrack

Prelude

Opening Theme

Main Theme

Matoya’s Cave

Battle

Mt. Gulg

Airship

Sunken Shrine

Castle Cornelia

FINAL FANTASY II Original Soundtrack

Battle Theme 1

The Rebel Army

Main Theme

Castle Pandemonium

Battle Theme 2

Chocobo Theme

Tower of the Magi

Finale

Town

The Imperial Army

Dungeon

FINAL FANTASY III Original Soundtrack

Battle 1

Victory

Eternal Wind

Battle 2

The Crystal Tower

This is the Last Battle -1-

This is the Last Battle -2-

This is the Last Battle -3-

Aria, the Maiden of Water

Crystal Cave

The Boundless Ocean

Salonia

Let Me Know the Truth

FINAL FANTASY IV Original Soundtrack

The Red Wings

Main Theme of Final Fantasy IV

Battle 1

Battle With the Four Fiends

The Final Battle

Theme of Love

Within the Giant

Battle 2

Troian Beauty

The Airship

Tower of Zot

Another Moon

FINAL FANTASY V Original Soundtrack

Main Theme of Final Fantasy V

Battle 1

Battle 2

Battle at the Big Bridge

The Decisive Battle

Home, Sweet Home

Four Hearts

Mambo de Chocobo

Victory Fanfare

The Dawn Warriors

The Final Battle

Harvest

Library of Ancients

The Airship

A New World

In Search of Light

FINAL FANTASY VI Original Soundtrack

Battle

The Decisive Battle

Terra’s Theme

Battle to the Death

Searching for Friends

Dancing Mad

Celes’s Theme

Locke’s Theme

Protect the Espers!

Edgar & Sabin’s Theme

The Airship Blackjack

Kefka’s Tower

FINAL FANTASY VII Original Soundtrack

Prelude

Opening – Bombing Mission

Let the Battles Begin!

Fight On!

Main Theme of Final Fantasy VII

J-E-N-O-V-A

Aerith’s Theme

One-Winged Angel

Judgment Day

The Chase

Rufus’s Welcoming Ceremony

Gold Saucer

Cosmo Canyon

The Highwind Takes to the Skies

FINAL FANTASY VIII Original Soundtrack

Liberi Fatali

Balamb GARDEN

Don’t be Afraid

The Landing

Force Your Way

The Man with the Machine Gun

Fisherman’s Horizon

Maybe I’m a Lion

The Extreme

Waltz for the Moon

Blue Fields

Shuffle or Boogie

Premonition

Find Your Way

The Oath

Ride On

The Castle

FINAL FANTASY IX Original Soundtrack

A Place to Call Home

Battle 1

Battle 2

Roses of May

Not Alone

The Final Battle

Behind the Door

Over the Hill

Something to Protect

Vamo’ alla flamenco

Swords of Fury

Festival of the Hunt

The Darkness of Eternity

Vivi’s Theme

Dark City Treno

Iifa, the Ancient Tree of Life

Ipsen’s Castle

Aboard the Hilda Garde

FINAL FANTASY IX Original Soundtrack Plus

Dagger Cuts Her Hair

Main

FINAL FANTASY X Original Soundtrack

Battle Theme

Thunder Plains

A Fleeting Dream

Fight With Seymour

Mi’ihen Highroad

Blitz Off

Assault

Challenge

A Contest of Aeons

Final Battle

Spira Unplugged

Movement In Green

Launch

Via Purifico

Servants of the Mountain

FINAL FANTASY XI Original Soundtrack

« FFXI Opening Theme »

Ronfaure

Battle Theme

Selbina

Awakening

Gustaberg

Sarutabaruta

Heavens Tower

Voyager

FINAL FANTASY XI Rise of the Zilart Original Soundtrack

The Sanctuary of Zi’Tah

Fighters of the Crystal

Tough Battle #2

FINAL FANTASY XI Chains of Promathia Original Soundtrack

A New Horizon – Tavnazian Archipelago

FINAL FANTASY XI Wings of the Goddess Original Soundtrack

Iron Colossus

Ragnarok

FINAL FANTASY XI Original Soundtrack -PLUS-

Melodies Errant

Shinryu

FINAL FANTASY XII Original Soundtrack

Final Fantasy (FFXII Version)

Boss Battle

Streets of Rabanastre

The Dalmasca Estersand

Flash of Steel

The Arcadian Empire

Battle with an Esper

Battle on the Big Bridge (FFXII Version)

Giza Plains

Ending Movie

Life and Death

Struggle for Freedom

Heart of a Child

The Mosphoran Highwaste

The Phon Coast

FINAL FANTASY XIII Original Soundtrack

FINAL FANTASY XIII – The Promise

Defiers of Fate

Saber’s Edge

Blinded By Light

Lightning’s Theme

The Sunleth Waterscape

Desperate Struggle

Fighting Fate

Nascent Requiem

March of the Dreadnoughts

The Gapra Whitewood

The Archylte Steppe

Dust to Dust

Before Meteor: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

Fallen Angel

A Realm Reborn: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

Torn from the Heavens

Under the Weight

The Land Breathes

To the Sun

On Westerly Winds

Serenity

Engage

FINAL FANTASY Type-0 Original Soundtrack

We Have Come

War: Warrior Worth a Thousand

The Earth Under Our Feet

War: The White Weapon

Soar

Tempus Finis

Vermilion Fire

Colorful – Falling in Love

DISSIDIA FINAL FANTASY Original Soundtrack

« DISSIDIA – opening – » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Prelude – menu – » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« DISSIDIA – menu – » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Keeping the Peace » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Victory Fanfare – Cosmos – » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Main Theme – arrange – » from FINAL FANTASY I

« Battle – arrange – » from FINAL FANTASY I

« Dungeon – arrange – » from FINAL FANTASY I

« Main Theme – arrange – » from FINAL FANTASY II

« Battle Theme 1 – arrange – » from FINAL FANTASY II

« Battle Theme 2 – arrange – » from FINAL FANTASY II

« Warriors of Light » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Eternal Wind – arrange – » from FINAL FANTASY III

« Battle 2 – arrange – » from FINAL FANTASY III

« This is the Last Battle – arrange – » from FINAL FANTASY III

« Battle Preparations » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Main Theme Of Final Fantasy IV – arrange – » from FINAL FANTASY IV

« Battle With The Four Fiends – arrange – » from FINAL FANTASY IV

« Battle 2 – arrange – » from FINAL FANTASY IV

« Victory Fanfare – Chaos – » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Four Hearts – arrange – » from FINAL FANTASY V

« Battle at the Big Bridge – arrange – » from FINAL FANTASY V

« Battle 1 – arrange – » from FINAL FANTASY V

« At Presentiment’s Edge » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Terra’s Theme – arrange – » from FINAL FANTASY VI

« The Decisive Battle – arrange – » from FINAL FANTASY VI

« Battle to the Death – arrange – » from FINAL FANTASY VI

« The Quickening » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« The Troops’ Advance » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Main Theme of Final Fantasy VII – arrange – » from FINAL FANTASY VII

« Fight On! – arrange – » from FINAL FANTASY VII

« A Brief Respite » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Blue Fields – arrange – » from FINAL FANTASY VIII

« Don’t be Afraid – arrange – » from FINAL FANTASY VIII

« Defeat » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« Over the Hill – arrange – » from FINAL FANTASY IX

« Battle 1 – arrange – » from FINAL FANTASY IX

« Movement in Green – arrange – » from FINAL FANTASY X

« Answer » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« FINAL FANTASY » from DISSIDIA FINAL FANTASY

« DISSIDIA – ending – » from DISSIDIA FINAL FANTASY

DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASY Original Soundtrack

« Lux Concordiae » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Matoya’s Cave -arrange- » from FINAL FANTASY I

« Chaos Shrine -arrange- » from FINAL FANTASY I

« Reform » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Dungeon -arrange- » from FINAL FANTASY II

« Pandaemonium -arrange- » from FINAL FANTASY II

« Gentle Breath » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Crystal Cave -arrange- » from FINAL FANTASY III

« Battle 1 -arrange- » from FINAL FANTASY III

« Heroes » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Into the Darkness -arrange- » from FINAL FANTASY IV

« Suspicion -arrange- » from FINAL FANTASY IV

« Battle 1 -arrange- » from FINAL FANTASY IV

« Peace of Mind » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Dungeon -arrange- » from FINAL FANTASY V

« The Final Battle -arrange- » from FINAL FANTASY V

« Tension » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Phantom Forest -arrange- » from FINAL FANTASY VI

« Battle -arrange- » from FINAL FANTASY VI

« The Threat » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Tifa’s Theme -arrange- » from FINAL FANTASY VII

« Forested Temple -arrange- » from FINAL FANTASY VII

« J-E-N-O-V-A -arrange- » from FINAL FANTASY VII

« Counterattack » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Find Your Way -arrange- » from FINAL FANTASY VIII

« Julia -arrange- » from FINAL FANTASY VIII

« Force Your Way -arrange- » from FINAL FANTASY VIII

« Troops » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« A Place to Call Home -arrange- » from FINAL FANTASY IX

« The Final Battle -arrange- » from FINAL FANTASY IX

« Final Resolve » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Yuna’s Theme -arrange- » from FINAL FANTASY X

« A Contest of Aeons -arrange- » from FINAL FANTASY X

« DISSIDIA -opening-/Edit » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« A Realm of Emptiness -arrange- » from FINAL FANTASY XI

« Canto Mortis ~An Undocumented Battle~ » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Battle with an Esper -arrange- » from FINAL FANTASY XII

« Gate to the Rift » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Blinded By Light -arrange- » from FINAL FANTASY XIII

« Saber’s Edge -arrange- » from FINAL FANTASY XIII

« Cantata Mortis & God in Fire » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Carmen Lucis » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« FINAL FANTASY » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« DISSIDIA 012[duodecim]-ending- » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Cantata Mortis » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« God in Fire » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

« Overture » from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY

DISSIDIA FINAL FANTASY [JF2008] DISSIDIA FINAL FANTASY [FINAL TRAILER] DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY [TGS2010] DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY [FINAL TRAILER]

FINAL FANTASY XV Original Drive Music

Sky Smilin’ Down on Me

Easy Rider

Gone

EZ Dub & Bass

Gliding Along

Arroyo Bello

FINAL FANTASY XV Afrojack

Braver

JUSTICE MONSTERS FIVE Original Soundtrack

Justice Monsters, Assemble!

Halcyon Days

Blazing Heart of Justice!

High Five for Justice!

Prince of Peerless Power

JUSTICE MONSTERS FIVE

KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV Original Soundtrack

Prologue

Under Siege

Calling for Rain

Missing Princess

The General and the King

At Struggle’s End

NYX

Natürlich fehlen einige beliebte Stücke. Dennoch kann sich diese Auswahl an Final Fantasy XV Autoradio-Musik definitiv sehen lassen, oder?

Quelle: Final Fantasy World

