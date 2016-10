Face Up – The Selfie Game lädt zum Quiz

Ubisoft greift mit Face Up – The Selfie Game die beliebten Selfies als Thema für ein Spiel auf. Das Social-Quizspiel ist für iPhone, iPad, iPod Touch und Android-Geräte verfügbar und kostenlos erhältlich. Das Spiel lässt euch allerdings nicht einfach Fotos schießen, sondern verarbeitet die Selfies zu einem Quiz. So müssen etwa Gefühlslagen, Themen oder Charaktere erraten werden. Im Spielverlauf schaltet ihr neue Emojis, Sticker und Ausdrücke frei, mit denen ihr eure Bilder aufpeppen könnt.

Face Up – The Selfie Game kann entweder offline gespielt werden, oder online. Gemachte Selfies dürft ihr – wenn ihr mögt – direkt via Facebook teilen. Wer sich zuvor ein Bild vom Mobile-Spiel machen mag, kann sich unten einen Trailer anschauen.

