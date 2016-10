Harvest Moon: Skytree Village – Erster Heiratskandidat vorgestellt

Vor ein paar Tagen hat Natsume angekündigt, in Kürze die Harvest Moon: Skytree Village Heiratskandidaten vorzustellen. Den Anfang macht nun Cyril. Er kommt aus einer berühmten Familie und ist für gewöhnlich sehr ernst. Außerdem ist er ein wenig vergesslich und leichtgläubig. Cyril ist unkompliziert und aufrichtig. Er versucht immer das Richtige zu tun.

Unten könnt ihr einen Blick auf den blonden Cyril werfen, den ihr in Harvest Moon: Skytree Village heiraten dürft. Das Spiel erscheint im November in Nordamerika. In Europa wird das Spiel leider erst im Frühjahr 2017 für den Nintendo 3DS veröffentlicht.

