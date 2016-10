Landwirtschafts-Simulator 17: Trailer zeigt die neuen Zuglinien

In ein paar Wochen lädt der Landwirtschafts-Simulator 17 zu einem Ausflug aufs Land ein. Dabei dürfen Spieler auch die neuen Zuglinien begutachten. Schließlich müssen Hobbybauern bei wachsendem Erfolg schnell große Mengen an Getreide und geschlagenem Holz über die neue Karte Goldcrest transportieren. Ein aktueller Trailer stellt den Transport auf der Schiene näher vor und erklärt, wie es funktioniert.

Wer im Landwirtschafts-Simulator 17 selbst Güter via Zug transportieren mag, darf sich den 25. Oktober im Kalender anstreichen. An diesem Tag erscheint das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Natürlich habt ihr im Game viel mehr zu tun, als nur Güter zu bewegen.

