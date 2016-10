Sniper Ghost Warrior 3: Open World Trailer von der TwitchCon 2016

Am Wochenende war die TwitchCon 2016, in deren Rahmen CI Games einen neuen Trailer zu Sniper: Ghost Warrior 3 veröffentlicht hat. In dem Video steht die offene Spielwelt des Games im Vordergrund. Die frei begehbare Umgebungen des Spiels basieren auf Georgien.

Egal ob felsige Gebirgskette oder vegetationsreiche Hügel und Täler – für das Auge wird eine Menge Abwechslung geboten. Ab dem 27. Januar könnt ihr euch davon selbst überzeugen. Dann nämlich erscheint Sniper: Ghost Warrior 3 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Zuvor könnt ihr einen Blick in das Video unten werfen, welches einen ersten Vorgeschmack auf die Spielumgebungen ermöglicht.

