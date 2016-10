The Escapists 2 während Twitchcon angekündigt

Team 17 und Mouldy Toof haben The Escapists 2 im Rahmen der Twitchcon 2016 angekündigt. Der Titel soll 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und ist der The Escapists Nachfolger. Der Indie-Hit erschien im Jahr 2015 und hat sich seitdem mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft. Passend zur Ankündigung des zweiten Teils gibt es natürlich einen Trailer, der unten auf euch wartet.

Darüber hinaus stehen erste Features für The Escapists 2 fest. Im Multiplayer wird man beispielsweise auf Drop-in und Drop-Out setzen. Mit an Bord sind Splitscreen und Online-Spiel, für bis zu vier Spieler. Angeboten werden Koop und Versus-Modus. Außerdem dürft ihr euch über neue Fluchtmöglichkeiten und Gegenstände für das Crafting freuen. Ebenfalls im Gepäck: neues Kampfsystem und ein neuer Grafikstil. Zu guter Letzt soll es mehr Möglichkeiten zur Anpassung eures Charakters und mehr zu tun geben. So werdet ihr in Gefangenschaft etwa einer Band beitreten können oder ihr könnt zum Maler werden.

