Forza Horizon 3: The Smoking Tire Car Pack offiziell angekündigt

Leaks zum Forza Horizon 3 The Smoking Tire Car Pack geisterten bereits gestern im Internet umher. Nun haben Turn 10 und Microsoft den DLC offiziell angekündigt. Passend zur Ankündigung gibt es einen Trailer, der die schicken Flitzer der Erweiterung zeigt. Autofans dürfen sich unter anderem auf ein Polizeiauto freuen.

Das Forza Horizon 3 The Smoking Tire Car Pack ist bereits erhältlich und für Ultimate Edition Besitzer kostenlos. Alle anderen können den DLC für 6,99 Euro kaufen. Einsteigen dürft ihr in die digitalen Fahrzeuge übrigens noch nicht. Das passende Update soll erst am Abend kommen. Bis dahin könnt ihr unten schon einmal einen Blick auf die Liste mit enthaltenen Autos werfen.

2016 Aston Martin Vulcan

2016 BMW M2

2010 Ford Crown Victoria Police Interceptor

1976 Jeep CJ-5 Renegade

2000 Lotus 340R

2016 Pagani Huayra BC

2016 GTA Spano

