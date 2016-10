Guild Wars 2: Geleaktes Bild zeigt eine Wüste samt an Vaabi erinnernde Gebäude

Wohin verschlägt es Guild Wars 2 Spieler in der Zukunft? So mancher Zocker hat ganz konkrete Vorstellungen darüber, wohin die Reise gehen soll. Gehört ihr zu jenen Leuten, die gern in die Kristallwüste oder nach Vaabi aufbrechen würden? Dann dürfte euch der jüngste Leak sehr freuen. Im Internet macht derzeit nämlich ein Foto die Runde, welches Guild Wars 2 zeigen soll.

Leider ist die Qualität sehr schlecht, was daran liegen dürfte, dass so das Wasserzeichen unkenntlich gemacht werden soll. Betaversionen von Spielen haben nämlich nicht selten ein solches, damit Screenshots eindeutig einem bestimmten User zugeordnet werden können. So sollen Leaks verhindert werden.

Obwohl die Bildqualität sehr mager ist, kann man auf dem Foto einige interessante Dinge erkennen. So sieht man ganz eindeutig eine Wüste, samt passenden Pflanzen wie Palmen. Außerdem ist ein imposantes Gebäude zu sehen – wenngleich auch nur ein Teil davon. Dieses erinnert stark an Vaabi. Außerdem lässt ein Schriftzug darauf schließen, dass es sich bei dem Gebiet um die Amnoon Oase handelt.

Bei diesem Namen dürften alte Guild Wars-Fans sofort aufhorchen. Wer eine Auffrischung der Erinnerungen braucht, sollte sich die Kristallwüste ins Gedächtnis rufen. In dieser gibt es die Oase Amnoon. In Guild Wars war diese eine Stadt am Rande der Wüste. Von der Kristallwüste ist es bekanntlich nicht weit nach Vaabi. Dürfen wir womöglich schon in der Lebendigen Geschichte Staffel 3 dorthin reisen? Denkbar wäre auch eine Veröffentlichung im Rahmen einer Guild Wars 2 Erweiterung oder natürlich ein Fake. Letztlich wird die Zeit zeigen, was Sache ist. Fakt ist aber, dass es zunehmend mehr Gerüchte bezüglich der Wüste gibt. Der Leak scheint in die Spekulationen rund um den Fortgang der Geschichte hervorragend zu passen.

Das geleakte Bild seht ihr, wenn ihr dem Link unten folgt.

Quelle: imgur

