Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure erscheint Ende Oktober

Ende Oktober schon etwas vor? Wenn nicht könnt ihr euch den 28. im Kalender anstreichen. An diesem Tag erscheint Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure für PC, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Lediglich die PlayStation 3-Version wird ein wenig länger auf sich warten lassen. Für diese gibt es bisher keinen Termin.

Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure beinhaltet alle acht Episoden auf einer Disc. Im Klartext bedeutet dies, Käufer bekommen alle fünf Episoden vom Season Pass und außerdem die drei zusätzlichen Episoden aus dem Adventure Pass. Spieler schlüpfen in dem Adventure in die Haut von Jesse. Der Protagonist ist wahlweise männlich oder weiblich und sieht während seiner Reise unter anderem den Nether und die Oberwelt. Euer Ziel ist es, den „Orden des Steins“ zu finden.

