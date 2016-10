Beyond Good & Evil 2: Weiteres Bildmaterial von Michel Ancel, Spiel in Vorproduktion

Die letzten Tage gab es ziemlich viel Wirbel um Beyond Good & Evil 2. Michel Ancel postete bei Instagram ein Artwork, welches sofort auf das Projekt schließen ließ. Es folgten weitere Bilder und die Bestätigung, dass es sich tatsächlich um Beyond Good & Evil handelt. Auf einen zeitnahen Release braucht man dennoch nicht hoffen.

Zu seinem letzten Instagram-Bild schrieb Michel Ancel nämlich auch ein paar Worte. Aus diesen geht hervor, dass sich das Projekt derzeit noch in der Vorproduktion befindet. Folglich gibt es für die Entwickler noch reichlich zu tun, bis irgendwann einmal ein fertiges Spiel vorliegt. Schade eigentlich. Immerhin soll sich Beyond Good & Evil 2 schon seit Jahren in Arbeit befinden. Nichtsdestotrotz lässt diese Meldung Grund zur Hoffnung. Möglicherweise hat Ubisoft nun den Startschuss für die Entwicklung erteilt und es geht so richtig los. Lasst uns zusammen die Daumen drücken und die Zehen gleich mit. Wer ist dabei?

Endangered species – now saved – Game in pre-production – Stay tuned ! Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 4. Okt 2016 um 14:19 Uhr

