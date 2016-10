Kommendes Pokémon GO Update soll das Fangen bestimmter Pokémon erleichtern

So mancher Pokémon GO Spieler kennt wohl die verzweifelte Suche nach bestimmten Taschenmonstern. Mein Pokédex ist mit 85 Einträgen noch immer ziemlich schwach auf der Brust. Dank Buddy-Feature konnte ich zwar einige Einträge freischalten – in jedem Fall hilft dieses aber nicht. Trotz fast 250 Kilometern mit dem Spiel, habe ich Kreaturen wie Porenta, Sichlor, Elektek, Lapras oder Amonitas bis heute nie zu Gesicht bekommen. Da es keine Vorentwicklung gibt, nützen auch Lauferei und Buddy-Funktion herzlich wenig. Glücklicherweise soll es schon bald eine weitere Hilfestellung für die Vervollständigung des Pokédex geben.

Niantic möchte schon bald ein neues Pokémon GO Update veröffentlichen. Dieses soll das gezielte Fangen bestimmter Typen erleichtern. Das System ist einfach. Fangt ihr eine festgelegte Anzahl von Feuer-Pokémon, bekommt ihr eine entsprechende Medaille. Außerdem erhöht sich dadurch die Chance, künftig auf Feuer-Pokémon zu treffen. Dadurch wiederum steigt auch die Chance, letztlich ein noch gesuchtes Taschenmonster zu ergattern.

Praktischerweise werden bei dem kommenden Feature auch mehrere Typen berücksichtigt. So hat Taubsi etwa Normal und Flug als Typ. Fangt ihr ein Taubsi, zählt es für beide Medaillen. Leider fehlen im Moment noch Details zu dem System. So ist etwa unklar, ob man dann eine solche Medaille auswählen kann, um nur die Chance auf einen bestimmten Typ zu erhöhen. Auch ist unklar, ob die schon im Spiel enthaltenen Medaillen angerechnet werden, oder man diese gar umwandelt. Möglicherweise muss man auch bei Null anfangen und es zählen erst jene Pokémon, die nach dem Update gefangen werden.

Momentan ist auch nicht sicher, ob sich die Boni letztlich signifikant auswirken. Auf Screenshots kann man erkennen, dass es 10 Pokémon für einen +1 Fangbonus braucht, 50 für +2 und 200 für +3. Die Screenshots lassen vermuten, dass +3 der maximale Bonus ist. Ob die Zahlen für Prozente stehen, ist bisher nicht bekannt. Auch ein Termin für das Pokémon GO Update steht noch aus. Mit etwas Glück kommt dieses aber bereits in ein paar Tagen. Auch bei einigen älteren Updates sprach man von „coming soon“ und hat diese nur ein paar Tage später zur Verfügung gestellt.

Quelle: Niantic

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen