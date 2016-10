Mafia III: Frameratebeschränkung am PC wird aufgehoben

Wer die PC-Version von Mafia III hat, muss derzeit mit einer Beschränkung der FPS vorlieb nehmen. Egal wie leistungsstark euer Rechner ist – bei 30 FPS ist dank FPS-Lock Schluss. Für viele PCler ein Aufreger. 2K Games hat auf die Kritik bereits reagiert und verspricht ein Update. Dieses befindet sich sogar schon in der Testphase und ermöglicht auch eine Beschränkung auf 60 FPS. Alternativ kann man die Begrenzung künftig auch einfach ganz aufheben.

Darüber hinaus werkeln die Entwickler von Mafia III gerad an anderen Verbesserungen für die PC-Fassung. Mit etwas Glück erscheint das Update noch in dieser Woche. Sollten keine unerwarteten Probleme auftreten, soll es am Wochenende so weit sein.

Quelle: 2K Games

