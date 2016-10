Final Fantasy XV PC-Version könnte viel Zeit beanspruchen

Kommt eine Final Fantasy XV PC-Version? In der Vergangenheit gab es bereits diverse Gerüchte, um einen potenziellen PC-Ableger. Offiziell ist eine Portierung derzeit aber nicht angekündigt. Zunächst steht nun ohnehin die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One an.

Nichtsdestotrotz stellen sich natürlich manche Fans vom Rechner die Frage, ob sie in den Genuss einer Final Fantasy XV PC-Version kommen können – und vor allem wann. Die spanische Seite Vida Extra hat sich mit FF XV Director Hajime Tabata zum Gespräch getroffen und das Thema PC-Fassung angesprochen. Tabata scheint einer solchen nicht abgeneigt zu sein. Gleichzeitig stellt er allerdings auch klar, dass das keine schnelle Nummer wird. Ein Port könnte mehr als ein Jahr Entwicklungszeit brauchen. Puh, ganz schön lang.

Sollte wirklich eine Final Fantasy XV PC-Version kommen, dürfte sich die Wartezeit aber lohnen. Wenn würde man nämlich auch einen entsprechenden Mehrwert bieten wollen. Offenbar hat man aus dem PC-Release von Final Fantasy XIII gelernt. Das Spiel sorgte vor allem wegen einem FPS-Lock und niedriger Maximalauflösung für Furore. Inzwischen hat man via Update nachgebessert.

Quelle: Vida Extra

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen