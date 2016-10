Grand Theft Auto V Samsung Galaxy Note 7 Mod lässt Smartphones explodieren

Nun gibt es auch ein Grand Theft Auto V Samsung Galaxy Note 7. Zumindest, wenn ihr euch die passende Modifikation holt. Im Lieferumfang sind Explosionen enthalten, sodass eure Ausflüge in Los Santos künftig bombastisch werden. HitmanNiko hat den Mod erstellt, der es in sich hat. Mit einem solchen Note 7 könnt ihr in GTA V sogar einen Helikopter runterholen – was ein Video eindrucksvoll beweist.

Wer in Grand Theft Auto V sein Samsung Galaxy Note 7 gern personalisieren möchte, kann dies ebenfalls tun. So könnt ihr beispielsweise die Farbe vom Wallpaper ändern. Wer möchte nicht gern ein optisch ansprechendes Smartphone durch Los Santos werfen und ein paar Fahrzeuge in die Luft jagen? Hier kommt ihr an den Mod, wenn ihr gern eure Sticky Bomb gegen das Note 7 tauschen möchtet.

