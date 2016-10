Bravely-Reihe feiert Geburtstag, News in Kürze

Happy Birthday Bravely. Die Reihe feiert heute ihren vierten Geburtstag. Diesen Anlass hat man genutzt, um auf dem offiziellen Twitteraccount ein Bild zu posten. In dem Tweet zum Artwork entschuldigt man sich für die spärlichen News in der letzten Zeit. Gleichzeitig lässt man durchblicken, dass es in Kürze Neuigkeiten zur Bravely-Reihe gibt.

Welcher Natur diese News sind, geht leider nicht aus dem Tweet hervor. Viele Fans hoffen auf ein Bravely Third. Da Bravely Second: End Layer seit 2015 veröffentlicht ist, wäre ein Nachfolger zeitlich durchaus im Rahmen des Möglichen. In der Vergangenheit gab es sogar schon entsprechende Andeutungen. Auch ein Mobile-Spiel sollte nicht ausgeschlossen werden. Square Enix hat in den letzten Jahren zahlreiche Games für Mobilegeräte veröffentlicht.



Quelle: Gematsu

