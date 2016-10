Pokémon GO Versionen 0.41.2 und 1.11.2 sind da, Patchnotes

Niantic hat die Pokémon GO Versionen 0.41.2 und 1.11.2 fertiggestellt und bereits mit der Auslieferung des Updates begonnen. Wie immer ist unsicher, wann genau bei uns mit dem Update gerechnet werden darf. In Kürze dürfte es aber so weit sein. Da nach wie vor viele Spieler Pokémon GO nutzen, werden die Updates bei iOS und Android immer in Wellen ausgeliefert. Spätestens in ein paar Tagen solltet dann aber auch ihr eure Version des Spiels auf die neue aktualisieren können.

Unten könnt ihr schon jetzt einen Blick auf die Patchnotes werfen. Mit den Pokémon GO Versionen 0.41.2 und 1.11.2 kommt der kürzlich angekündigte Fang-Bonus. Interessant ist auch die reduzierte Evolutionsanimation. Die alte ging mit der Zeit nämlich ziemlich auf den Akku.

Fang-Bonus: Trainer können sich für eine Pokémonart einen Bonus verdienen, wenn Sie mehr oder bestimmte Arten fangen.

Aktualisiertes Arena-Training: Trainer können nun ein Team von sechs mitbringen, um in freundlichen Arenen zu kämpfen. Die WP des Pokémon, den du bekämpfst, können während deiner Trainingseinheit temporär nach unten angepasst werden.

Ei- und Brutmaschinenanzeigen aktualisieren regelmäßig die gelaufene Distanz, ohne dass die Anzeige geschlossen und wieder geöffnet werden muss.

Verschiedene Audio-Probleme wurden behoben

Reduzierte Evolutionsanimationszeit

Behebung kleinerer Fehler Quelle: Pokémon GO

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen