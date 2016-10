Star Citizen: Squadron 42 erneut verschoben

Im Rahmen der CitizenCon kam Chris Roberts auch auf das Star Citizen Squadron 42 Modul zu sprechen. Dabei handelt es sich um das Singleplayer-Modul, welches ursprünglich schon Ende 2015 an den Start gehen sollte. Inzwischen wurde der Release von Episode 1 allerdings mehrfach verschoben. Zuletzt hieß es, Squadron 42 kommt Ende 2016. Roberts hat nun allerdings verlauten lassen, dass das Modul in diesem Jahr nicht mehr kommen wird.

Die 28 Episoden von Squadron 42 seien zwar schon fortgeschritten, dennoch ist man noch nicht an dem Punkt, an dem man den ersten Abschnitt öffentlich zugänglich machen möchte. Man will sich für den Feinschliff mehr Zeit nehmen. Einen neuen Termin gibt es indes nicht. Nach den vielen Verschiebungen scheint man sich diesbezüglich nun zurückhalten zu wollen. Oder wie man in der Branche so gern sagt: It’s done, when it’s done.

Quelle: Polygon

