Batman – The Telltale Series Episode 3: New World Order kommt Ende Oktober

Gute Nachrichten für Fans vom Dunklen Ritter. Batman – The Telltale Series Episode 3: New World Order kommt noch in diesem Monat. Freunde der Fledermaus dürfen sich schon einmal den 25. Oktober im Kalender anstreichen. Die dritte von fünf Folgen kommt zunächst für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Für weitere Plattformen wird der Erscheinungstermin erst noch bekannt gegeben.

Auch zum Inhalt sind erste Details bekannt. Bevor ihr nun weiterlest, solltet ihr allerdings die nun folgenden Spoiler beachten. Wer die ersten beiden Teile noch nicht gespielt hat, steigt an dieser Stelle vielleicht lieber aus dem Text aus.

Im Fernsehen wurde der brutale Anschlag des Pinguins live übertragen. Gotham befindet sich in einem Schockzustand. In der Rolle von Bruce Wayne und Batman müsst ihr ein Intrigennetz der Gruppe Children of Arkham durchdringen. Außerdem erfahrt ihr hinter verschlossenen Türen mehr Details über Selina Kyle. Seit dem Anschlag ist Waynes Freund Harvey Dent zudem ein gänzlich anderer Mensch. Es stellt sich die Frage, wem Batman noch vertrauen kann.

Wer sich schon jetzt auf Batman – The Telltale Series Episode 3: New World Order einstimmen mag, darf sich über die dritte Episode von Batman: Unmasked freuen.

