Beyond Good and Evil kostenlos für den PC abstauben

Möchtet ihr Beyond Good and Evil kostenlos für euren PC? Derzeit verschenkt Ubisoft das Spiel via Uplay. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und verschenkt daher seit geraumer Zeit jeden Monat ein Spiel. Bei den Titeln handelt es sich meist um Klassiker.

Wenn ihr Beyond Good and Evil kostenlos mitnehmen wollt, müsst ihr einfach Uplay starten und dort auf der Startseite Ausschau nach der Aktion halten. Diese sollte euch sofort ins Auge springen. Klickt auf „Get Your Free Game“ und anschließend auf „Das Spiel jetzt holen“. Anschließend gehört der Klassiker euch. Wie üblich gilt die Aktion nur für den PC. Die Konsolenversion muss auch weiterhin gekauft werden.

