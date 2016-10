Dragon Quest Builders: Launch Trailer

In Nordamerika ist Dragon Quest Builders bereits erschienen, weshalb Square Enix den Launch Trailer bereits veröffentlicht hat. Das Video findet ihr unter dieser Meldung. Bei uns ist es übermorgen so weit. Am 14. Oktober ist der europäische Release von Dragon Quest Builders.

Das Spiel erscheint für die PlayStation 4 und PlayStation Vita. Wer zuerst reinschnuppern möchte, kann sich schon jetzt eine kostenlose Demo im PlayStation Store herunterladen. Aktuell gibt es dort außerdem noch das Vorbestellungs-Bundle. Dieses schlägt mit 59,99 Euro zu Buche und beinhaltet einige Extras wie Baupläne.

