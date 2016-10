Pokémon Mond und Pokémon Sonne Sleima Alola-Form gesichtet

In der neuesten CoroCoro tauchte nun erstmals eine Pokémon Mond und Pokémon Sonne Sleima Alola-Form auf. Das schleimige Wesen, welches es seit der ersten Generation gibt, erfreut uns also mit einem neuen Look. Die Kreatur kommt in Grau daher und hat um den Mund herum ein knalliges Gelb. Seine Typen sind Gift und Dunkelheit. Bei Serebii gibt es einen Scan.

Leider sind die aktuellen CoroCoro Scans zu Pokémon noch sehr unvollständig. Daher gibt es neben der Sleima Alola-Form bisher nur Gerüchte. Eines rankt sich um das Drachen-Pokémon Miniras. Angeblich ist in der CoroCoro seine Weiterentwicklung zu sehen. Die Typen sollen Drachen und Flug sein. Auch zu Typ: Null gibt es angeblich Neuigkeiten. Dieses soll seinen Typ verändern, je nachdem welche Items es trägt. Seine Weiterentwicklung heißt Shiruvuadi.

In Kürze dürften weitere Scans der CoroCoro auftauchen, weshalb schnell geklärt sein wird, ob etwas an den aktuellen Pokémon Mond und Pokémon Sonne Gerüchten dran ist.

Quelle: Serebii

