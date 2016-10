World of Final Fantasy Demo erscheint noch diesen Monat, Opening Movie

Die World of Final Fantasy Demo kann noch in diesem Monat heruntergeladen und gespielt werden. Fans dürfen sich den 17. Oktober im Kalender anstreichen. Wer nun denkt sich verlesen zu haben, irrt. Tatsächlich kommt die Demo in Japan, Nordamerika und Europa am selben Tag.

Wer sich schon einmal einstimmen mag, darf sich außerdem über ein brandneues Video freuen. Square Enix hat nämlich den Opening Movie schon jetzt gezeigt. Das Video könnt ihr euch unten ansehen – sofern ihr mit Spoilern kein Problem habt. Andernfalls solltet ihr lieber die Veröffentlichung von World of Final Fantasy abwarten. Am 28. Oktober ist es bei uns so weit.

