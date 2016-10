In der aktuellen CoroCoro wurde Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki angekündigt. Während wir bei uns noch auf den zweiten Teil der Reihe warten müssen, ist man da anderswo schon deutlich weiter. In Nordamerika ist vor einer Weile der zweite Teil in den Handel gekommen. In Japan sind seit Juli sogar Yo-Kai Watch 3: Sushi und Yo-Kai Watch 3: Tempura erschienen.

Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki beinhaltet in der Retailversion die „Kakusei Enma Medaille“ als Bonus. Wenn die drei Yo-Kai Watch 3-Versionen verbunden werden, tauchen sogenannte „God Yo-Kai“ auf. Insgesamt soll es davon vier geben. Die Story vom Spiel soll mit der des dritten Films verbunden sein. Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki will zudem mit einer Entwicklung der Yo-Kai Watch Blaster auftrumpfen. Die Rede ist von verborgenen Schätzen in Dungeons und gigantischen Bosskämpfen.

Während wir noch auf Teil zwei der Reihe warten, erscheint Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki schon am 15. Dezember in Japan. Man darf gespannt sein, wann es der Titel zu uns schafft. Yo-Kai Watch 2 Bony Spirits und Fleshy Souls erscheinen im Frühjahr 2017 in Europa.

Quelle: Gematsu

