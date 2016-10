Landwirtschafts-Simulator 17: Garage-Trailer

Bald geht der Landwirtschafts-Simulator 17 an den Start. Genauer gesagt am 25. Oktober. An diesem Tag wird das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Dabei darf natürlich der umfangreiche Fuhrpark nicht fehlen. Diesem hat GIANTS Software nun den Garage-Trailer gewidmet.

Im Video öffnen die Entwickler die Garagentore und zeigen euch einige der originalgetreuen Fahrzeuge aus dem Landwirtschafts-Simulator 17. Damit Hobbybauern möglichst viel Freude mit dem Fuhrpark haben, sind diese innen als auch außen nah am Original. GIANTS Software hat mit den Herstellern eng zusammengearbeitet, um dies zu ermöglichen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen – wie der Trailer unten zeigt.

