Star Ocean: Anamnesis für Mobilegeräte angekündigt

Vor wenigen Tagen präsentierte Square Enix einmal mehr eine Teaserwebsite. In den folgenden Tagen wurde wild darüber spekuliert, was sich dahinter wohl verbergen könnte. Inzwischen hat man die Katze aus dem Sack gelassen und Star Ocean: Anamnesis angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Mobileableger der JRPG-Franchise. Das Spiel wird für Android und iOS entwickelt.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es leider kaum Informationen zu Star Ocean: Anamnesis. Es scheint allerdings so, als würdet ihr in dem Spiel auf diverse bekannte Charaktere aus dem Star Ocean-Universum treffen. Auf einem Artwork sieht man nämlich zahlreiche bekannte Gesichter. In Kürze erfahren wir ganz offiziell mehr. Square Enix möchte am 20. Oktober weitere Informationen zum Spiel bekannt geben.

Quelle: Square Enix

