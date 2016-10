Square Enix hat eine Mobius Final Fantasy PC-Version angekündigt. Schon seit Jahren ist der japanische Publisher mit Mobilespielen erfolgreich. Millionenfach werden diese heruntergeladen. Ein Mobile-Hit von Square Enix ist Mobius Final Fantasy.

Autor war für das Spiel Kazushige Nojima, der bereits an Spielen wie Final Fantasy VII und Final Fantasy X mitgewirkt hat. In dem rundenbasierten Spiel steht wie Welt am Rande des Abgrunds. Der Ozean wird aufbrausend, der Wind flaut ab und das Land verrottet mehr und mehr. Der letzte Strohhalm der Menschheit ist eine alte Prophezeiung, die die Ankunft eines Retters verspricht.

Tatsächlich streifen eines Tages einige Personen ohne Gedächtnis ziellos durch die Welt von Palamecia. Unter diesen befindet sich auch ein junger Mann, der der Krieger des Lichts sein soll. Ihr schlüpft in die Rolle dieses Mannes und erkundet die Welt mit ihm.

Ab November kann man dies auch in der Mobius Final Fantasy PC-Version tun. Diese erscheint via Steam und ist bisher nur für Japan angekündigt. Man kann allerdings davon ausgehen, dass das Spiel auch den Weg zu uns findet. Die Mobile-Version könnt ihr übrigens für Android- und iOS-Geräte herunterladen. Unten könnt ihr euch einen Trailer zur PC-Fassung ansehen.

