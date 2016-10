Erkundung auf dem Rücken von Tauros

Habt ihr die Pokémon Sonne und Mond: Spezial-Demoversion durchgespielt, geht es, wenn ihr mögt noch weiter. Drückt nach Ende des Videos Start, um weiterspielen zu können. Mein Pokémon Sonne und Mond Spezial-Demoversion Nebenaufgaben Guide hilft euch, alle Items für die Vollversion freizuschalten. Ihr findet euch in Hauholi City wieder und steht vor Professor Kukui, der euch ein PokéMobil-Funk überreicht. Damit könnt ihr Tauros herbeirufen und reiten. Via Y ruft ihr Tauros, wenn ihr euch bewegt um Anlauf zu nehmen und B drückt könnt ihr Felsen zerstören. Kehrt auf dem bekannten Weg zum Tenkarat-Hügel zurück. Rechts vom Eingang ist ein gewaltiger Felsen, den ihr mit Tauros zerstören könnt. Ein NPC dort bietet euch an, an der Fang-Herausforderung teilzunehmen.

In der Fang-Herausforderung müsst ihr mit einer begrenzten Anzahl an Pokébällen möglichst viele Pokémon fangen. Gefangene Taschenmonster dürft ihr eurem Team hinzufügen. Nach der Herausforderung müssen gefangene Pokémon freigelassen werden. Kukui demonstriert euch wie man wilde Pokémon fängt, wenn ihr euch für die Teilnahme entscheidet. Anschließend dürft ihr selbst loslegen. Achtet auf die Effektivität eurer Attacken, damit ihr die Kreaturen fangen könnt und nicht direkt besiegt. Diese sind nämlich teilweise ziemlich schwach. Sprecht den älteren Mann an, wenn ihr abbrechen wollt.

Habt ihr alle Bälle verbraucht, müsst ihr zu dem NPC und euren Abbruch bestätigen. Von allein passiert dies nämlich nicht. Habt ihr mindestens drei Pokémon gefangen, werdet ihr mit einem Nugget belohnt. Ihr könnt dieses in die Vollversion übertragen. Anschließend werden alle Pokémon wieder freigelassen, die ihr während der Herausforderung gefangen habt und das Spiel speichert. Auch Taschenmonster, die ihr zuvor in euer Team aufgenommen habt, müsst ihr wieder in die Freiheit schicken. Ihr könnt die Fang-Herausforderung selbstverständlich wiederholen. Dafür gibt es dann aber keine erneute Belohnung.

Kämpfe gegen andere Trainer

Am Anfang des Gebiets stet eine Trainerin. Diese sagt euch, dass ihr gegen sie kämpfen dürft, wenn ihr alle anderen Trainer der Route bezwingt. Der erste ist das dunkelhaarige Mädchen, Göre Irene. Um den zweiten Trainer zu erreichen, braucht ihr Tauros. Zerstört die Felsen und folgt dem Weg. Achtet bei den Kämpfen darauf, was neben den Attacken steht. Dort seht ihr, ob ein Angriff effektiv, sehr effektiv oder nicht sehr effektiv ist. Im Kampf nimmt euer Quajutsu zudem wieder die Ash-Form an.

Göre Irene – Peppeck (36), Wuffels (36) – 864 Pokédollar Preisgeld

Trainerhoffnung Jerry – Peppeck (36), Mangunior (38) – 1824 Pokédollar Preisgeld

Ass-Trainer Brenda – Miniras (38), Pikachu (42) – 2856 Pokédollar Preisgeld

Vor allem das Pikachu hat es in sich. Es kann verdammt gut gegen Quajutsu auspacken. Ist der Sieg eingesackt, erhaltet ihr ein Sternenstück. Auch dieses lässt sich in die Vollversion übertragen. Dafür müsst ihr den Professor im Pokémon-Center um Hilfe bitten. Die Demo speichert erneut. Geht ihr bis zu der Höhle, in der die Prüfung im Hauptteil der Demo begonnen hat, seht ihr zwei Machomei. Ein Event wird dort aber nicht ausgelöst.

Hauholi City und die Flegmon-Herausforderung

In Hauholi City könnt ihr einige Tore öffnen, indem ihr euch davorstellt und A drückt. Dahinter findet ihr hohes Gras und könnt einigen Pokémon begegnen. Zudem könnt ihr die Stadt erkunden, dabei mit vielen NPCs sprechen und einige Dinge in Erfahrung bringen. Einige Figuren deuten Events an, die noch nicht freigeschaltet sind. Oben rechts trefft ihr eure Mutter und ein kurzes Video wird ausgelöst.

Lauft ihr etwas weiter, seht ihr zwei Frauen bei einigen Flegmon. Sprecht das Mädchen in den Shorts an und antwortet ihr mit „Unbedingt“. Daraufhin bringt sie euch zum Mahalo Bergpfad. Ruft Tauros und zerstört die Felsen. Haltet einfach B gedrückt und bewegt euch dabei auf die Felsen zu.

Am Ende des Pfades begegnet ihr Mr. Mystery. Dieser gibt euch drei Sternenstaub, die auf die Vollversion übertragen werden können. Den Rest kennt ihr nun schon – das Spiel speichert automatisch. Mehr gibt es hier nicht. Geht zum Gebietsanfang zurück und lasst euch in die Stadt bringen. Geschafft. Mehr gibt es derzeit nicht für euch zu tun.

Natürlich könnt ihr nun noch so die Pokémon Sonne und Mond: Spezial-Demoversion genießen, ein paar wilde Pokémon bekämpfen und euch in Ruhe alles ansehen. Sollten die angedeuteten Ereignisse tatsächlich an den besagten Tagen stattfinden, werde ich diesen Guide updaten.

Hauptteil noch nicht durchgespielt? Hier findet ihr die Komplettlösung.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen