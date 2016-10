Yeah Cowboys, Red Dead Redemption 2 wurde heute offiziell angekündigt. Viel länger hätte Rockstar Games die nervösen Fans wohl auch nicht mehr warten lassen dürfen. In den letzten Tagen postete das Studio zunächst ein Bild, mit einem Logo auf rotem Hintergrund. Es folgte gestern ein Artwork, welches ebenfalls von roter Farbe dominiert wird und sieben Silhouetten zeigt. Dabei fällt sofort auf, dass diese sehr wie Wilder Westen aussehen. Kopfbedeckungen und Accessoires lassen es vermuten.

Bevor die seit Tagen aufgeregten Fans eine Herzattacke bekommen, hat man nun die Katze aus dem Sack gelassen und Red Dead Redemption 2 für Herbst 2017 angekündigt. Das Spiel soll die Grundlage für ein neues Online-Erlebnis legen. Als Plattformen kann man PlayStation 4 und Xbox One annehmen. Auf der offiziellen Seite tauchen nämlich entsprechende Logos auf. Setting, Charaktere, Story und Co. sind leider noch nicht bekannt. In Kürze wird sich daran wohl aber etwas ändern. Donnerstag kommt nämlich der erste Trailer. Mit diesem dürften auch erste Details enthüllt werden. Stay tuned Cowboys- and -girls!



Quelle: Rockstar Games

