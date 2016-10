Horizon Zero Dawn Evolution der Maschinen Video

Das neue Horizon Zero Dawn „Evolution der Maschinen“ Video zeigt, wie sich in der virtuellen Welt eine Gesellschaft von Maschinen entwickeln konnte. Guerrilla Games hat für das Spiel eine Version der Erde geschaffen, die von riesigen Maschinen bevölkert wird. Die Menschen sind längst nicht mehr die dominante Spezies. Die beeindruckenden Konstrukte sind ein Mix aus mechanischer Robotertechnik und organischen Tiermerkmalen.

Im aktuellen Horizon Zero Dawn Video könnt ihr einige dieser Maschinen in Aktion erleben. Dabei bekommt ihr auch das Schnappmaul zu Gesicht. Eine riesige Maschine, die an ein Krokodil erinnert. Entsprechend furchteinflößend wirkt das Schnappmaul auch.

Quelle: PlayStation Blog

