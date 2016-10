7th Dragon III Code: VFD und Shin Megami Tensei IV: Apocalypse noch 2016 für Europa

Welch wunderbaren Nachrichten für 7th Dragon III Code: VFD und Shin Megami Tensei IV: Apocalypse Fans. Beide Titel werden noch 2016 in Europa veröffentlicht. Wenn ihr eines der beiden Spiele – oder gar beide – möchtet, könnt ihr euch nun den 2. Dezember im Kalender anstreichen. Beide japanischen Spiele erscheinen nämlich an diesem Tag. Über die Weihnachtszeit habt ihr also mehr als nur alle Hände voll zu tun.

Freuen dürft ihr euch übrigens auch, wenn ihr Fan von klassischen Box-Versionen seid. 7th Dragon III Code: VFD und Shin Megami Tensei IV: Apocalypse kommen nämlich auch in einer Retail-Fassung heraus. Freunde digitaler Spiele können sich die Games natürlich auch via eShop holen. Lust auf noch mehr gute News? Dann dürft ihr euch nun noch über die zwei brandneuen Videos hermachen, die unten angesehen werden können. Viel Spaß mit den Clips.

