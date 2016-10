The Legend of Zelda: Breath of the Wild Videos zeigen Wetter und mehr

Nintendo hat die japanische The Legend of Zelda: Breath of the Wild Website geupdatet und dabei auch einige neue Videos gepostet. Insgesamt gibt es vier neue Clips. Diese sind zwar ähnlich kurz wie schon ältere Videos, dennoch lohnt sich ein Blick. Auch die neuen Spielszenen sehen toll aus.

Die neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild Videos tragen die Namen: „Run. In this World.“, „Live. In this Era.“, „Time Lapse“ und „Weather“. Unten könnt ihr euch alle vier Clips ansehen. Das Spiel soll im Frühjahr 2017 für Wii U und Nintendo NX erscheinen.









Quelle: Gematsu

