Gears of War 4: Details zu künftigen Updates

Seit einer Weile erfreuen sich Shooter-Fans an Gears of War 4. Nichtsdestotrotz hat der Titel noch einige Macken, über die sich Fans ärgern müssen. Eines der wohl größten Probleme sind dabei Leaver im Horde Modus. Wer diesen online spielt, wird nur selten das Glück haben, mit einer vollen Gruppe die letzte Welle zu erreichen. Nicht selten verschwinden erste Spieler schon direkt zum Start. Im Laufe eines Matches steigen häufig weitere Spieler aus. Wenn man in einem niedrigen Schwierigkeitsgrad spielt, sicher keine so große Sache. Deutlich ärgerlicher wird es aber, wenn man gerade auf Hardcore oder gar Wahnsinnig spielt und sich dann zu zweit oder dritt durch die Wellen quält.

Auch Entwickler The Coalition ist sich dieser Sache bewusst und möchte dagegen mit künftigen Updates vorgehen. Derzeit prüft man mögliche Strafen, für Spieler, die ein Match frühzeitig verlassen. Wer sich nun schon freudig die Hände reibt, ist aber ein wenig zu früh dran. Im nächsten großen Update sind nämlich noch keine Strafen für Leaver vorgesehen. Natürlich arbeitet man auch an anderer Stelle weiter an Gears of War 4. Folgende Dinge stehen derzeit bei den Entwicklern auf der To Do Liste.

Hammerburst Balancing

Competitive Lancer/Gnasher adjustments

Matches not starting with full amount of players

Harsher Quit Penalties

Competitive/Core Lobbies

General Pack feedback items

Footsteps of teammates much louder than opponents

PC Crossplay Request / Inability to find matches in Core & Competitive

Gnasher shots firing but ammo not depleting and registering

0% / 100% UI notifications

Backfilling in Horde Matchmaking

KOTH/Execution Time Adjustments

Windows Insiders not being able to play

Ranks not displaying for other users in Squad

Horde Class Icons in Scoreboard

PC Mics not working correctly at all times

Horde Score abuse issues

Grenade spawning issue

Players sometimes leaving maps

Im offiziellen Forum findet ihr zu allen Punkten weitere Details. Schaut Mal vorbei, wenn ihr gern mehr erfahren möchtet. Den Link gibt es in der Quellenangabe.

Quelle: Offizielles Forum

