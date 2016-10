Red Dead Redemption auf PC und PS4 bald verfügbar

Red Dead Redemption auf PC? Bisher leider undenkbar. Bald soll sich daran aber etwas ändern. Über Umwege werdet ihr den Titel nämlich schon in Kürze auf eurem PC spielen können. Sony kündigte nämlich an, dass Red Dead Redemption bald Teil von PlayStation Now sein wird. Heißt, dass das Spiel dann nicht nur auf dem PC gedaddelt werden kann, sondern auch auf der PlayStation 4. Wann genau „in Kürze“ sein wird, muss sich noch zeigen. Ein konkretes Datum wurde bisher nämlich nicht genannt. Dennoch dürfte die Meldung für einige Spieler Grund zur Freude sein.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dann aber doch. Bisher ist PlayStation Now nämlich nicht in Deutschland verfügbar. Bleibt zu hoffen, dass das bald anders aussieht. Andernfalls bleibt wohl nur die Freude auf das kürzlich angekündigte Red Dead Redemption 2. Leider hat es Red Dead Redemption nie auf PC gebracht. Die Variante über PlayStation Now wäre daher sicher für einige PC-Fans interessant. Sicher ist diese Option nicht die favorisierte Wahl aller aber besser als gar nichts, oder?

Quelle: PlayStation Blog

