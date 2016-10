Star Citizen Free Fly mit der Super Hornet bis Ende Oktkober

Bock auf einen Star Citizen Free Fly? Prima, im Moment gibt es nämlich einen. Bis zum 30. Oktober habt ihr die Möglichkeit, die F7C-M Super Hornet auf Herz und Nieren zu prüfen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Account zu erstellen. Dafür schaut ihr einfach auf der offiziellen Website vorbei, wo ihr euch einen kostenlosen Account zulegen könnt.

Damit ihr schließlich loslegen könnt, müsst ihr einen Code eingeben. Dieser lautet: FALL2016. Wer alles erledigt hat, kann am aktuellen Star Citizen Free Fly teilnehmen und so einen Blick in das Spiel werfen. Dieses befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Unterstützer können allerdings seit geraumer Zeit spielen.



Quelle: Star Citizen

